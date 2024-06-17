Bakanlıktan turnalara sıkı takip

Türkiye, farklı iklim ve doğal ekosistemlere sahip olması nedeniyle turnanın kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı dünyadaki nadir ülkelerden biri konumunda bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMP) kuşların göçleri, üremeleri, hayatta kalma başarıları gibi verilerin elde edilmesine yönelik halkalama ve verici takılması çalışmaları yürütülüyor. DKMP, 2013 yılında hazırladığı Turna Eylem Planı ile nesli tehlike altında olan türlerden olan turna popülasyonlarını düzenli olarak takip ediyor. Bu çerçevede, Bolu, Samsun, Tokat, Giresun, Sivas, Erzincan, Erzurum, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan illerinde toplam 154 turna halkalandı, 54 bireye de verici takıldı.

'TURNALAR KIŞLAMAK İÇİR KORUMA ALTINDAKİ ALANLARI TERCİH EDİYOR'

Verici takma çalışmaları sonucunda elde edilen verilerin analizine göre, Sivas başta olmak üzere Ardahan, Erzurum, Erzincan, Van, Muş gibi illerde üreyen turnalarının büyük bir oranda kışlama için Kayseri'de bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı ile Adana'da bulunan Yumurtalık Lagünü Milli Parkı ve Akyatan-Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarını tercih ettikleri görüldü. Bu alanlar aynı zamanda uluslararası sözleşmeyle korunan "Ramsar Sulak Alanı" statüsü ile de korunan alanlar kapsamında bulunuyor. Yapılan gözlemlere göre Türkiye'de Avrasya turnası (Grus grus) ve telli turna (Anthropoides virgo) olmak üzere 2 turna türüne rastlandı. Avrupa'da kuluçkaya yatan turnalar kışı Fransa, İber Yarımadası, Türkiye, Kuzey ve Doğu Afrika'da geçiriyor. Afrika'da kışlayan turnaların önemli bir kısmı kışlama alanlarına Anadolu üzerinden geçiş yapıyor. Turnaların Batı ve Orta Anadolu üzerinden geçişleri ile ilgili 1982 yılında yürütülün detaylı bilimsel çalışmada toplam 12 bin 960 birey tespit edilmişti.

"BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, biyolojik çeşitliliğin bir ülkenin serveti olduğunu belirterek, biyolojik çeşitliliği korumak için gayret gösterdiklerini vurguladı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan turnaların korunmasına dönük tedbirler aldıklarını anlatan Yumaklı, Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün bu konuda çalıştığını dile getirdi.

Bakan Yumaklı, alınan tedbirlerle turna popülasyonunun düzenli takip edildiğine dikkat çekerek, "Biyolojik çeşitliliğimize sahip çıkıyoruz. Sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmalarımız, tedbirlerimiz ve yeni projelerimizle, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlere umut olmaya ve onları korumaya devam edeceğiz. Bilim insanlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın iş birliği ile güzel sonuçlar alıyoruz. Onların korunması bu canlılara hepimizin ortak borcudur" ifadelerini kullandı.