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  • Bakanlıktan Ümit Özdağ'ın iddialarına yalanlama: Soruşturma başlatılmıştır
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Bakanlıktan Ümit Özdağ'ın iddialarına yalanlama: Soruşturma başlatılmıştır

Adalet Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaştığı ve bazı sosyal medya hesaplarınca da alıntı yapılan 'Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından aile mahkemelerine gönderildiği' iddiasının tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

AA15 Ağustos 2024 Perşembe 23:13 - Güncelleme:
Bakanlıktan Ümit Özdağ'ın iddialarına yalanlama: Soruşturma başlatılmıştır
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, herhangi bir kurum veya kuruluşa böyle bir kitabın gönderilmediği vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Ümit Özdağ'ın yine X platformundan önce paylaşıp sonra sildiği 'Hakimlerin, Suriyelilerle ilgili aile hukukunu ilgilendiren davalarda Suriye hukukuna göre değerlendirmede bulunacakları' ve 'Suriyelilerin dava açarken yargılama giderlerini devletin karşıladığına' yönelik ifadeleri de gerçek dışıdır. Halkımızı yanıltmaya yönelik asılsız paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır."

Açıklamada, gerçeğe aykırı bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişilere ve dezenformasyon içeren manipülatif iddialara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

DMM'DEN YALANLAMA

Konu hakkında açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi şu ifadeleri kullandı:

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından paylaşılan ve bazı sosyal medya hesaplarınca da altıntılanan, "Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından Aile Mahkemelerine gönderildiği" şeklindeki iddia doğru değildir. Adalet Bakanlığı tarafından herhangi bir kurum veya kuruluşa böyle bir kitap gönderilmemiştir. Ayrıca Ümit Özdağ'ın yine X platformundan önce paylaşıp sonra sildiği "Hakimlerin, Suriyelilerle ilgili aile hukukunu ilgilendiren davalarda Suriye hukukuna göre değerlendirmede bulunacakları" ve "Suriyelilerin dava açarken yargılama giderlerini devletin karşıladığına" yönelik ifadeleri de gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Gerçeğe aykırı bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişilere ve dezenformasyon içeren manipülatif iddialara itibar edilmemelidir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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