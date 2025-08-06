İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2025 Çarşamba / 12 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6746
  • EURO
    47,1552
  • ALTIN
    4398.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bakanlıktan ''vibrio'' iddialarına yalanlama

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye'de vibrio bakterisinden kaynaklı herhangi hastalık vakası tespit edilmediğini bildirdi.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 12:11 - Güncelleme:
Bakanlıktan ''vibrio'' iddialarına yalanlama
ABONE OL

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de vibrio kaynaklı hastalık bulunmadığını bildirdi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden, "Türkiye'de vibrio bakterisiyle ilişkili hastalık görüldüğü" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Genel Müdürlük olarak, Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi üzerinden 2025 verilerinin incelendiği belirtilen açıklamada, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, mevcut durumda ülkemizde vibrio kaynaklı herhangi bir hastalık vakası tespit edilmediğini önemle duyururuz." ifadesi kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.