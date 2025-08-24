İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

Bakanlıktan yanıltıcı hac reklamlarına inceleme

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşları, resmî prosedürler dışında 'özel hac vizesi' ve 'kurasız hac' gibi yanıltıcı vaatlerle mağdur eden firmalar Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu gündemine geldi.

HABER MERKEZİ24 Ağustos 2025 Pazar 09:40 - Güncelleme:
Bakanlıktan yanıltıcı hac reklamlarına inceleme
ABONE OL

Türkiye'ye tahsis edilen kontenjan dahilinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kura yöntemiyle belirlenen kişiler hac vizesi ile ibadetlerini ifa edebilmekteyken; "kurasız hac" ve benzeri aldatıcı beyanlarla yapılan tanıtımlar neticesinde vatandaşların, hac vizesi yerine ticari vize veya turist vizesi gibi ibadet bölgelerine giriş imkânı tanımayan yollarla götürülmesi durumunda, hac ibadetinin yerine getirilememesi, konaklama ve ulaşım hizmetlerinden yararlanamama, sağlık hizmetlerinde mağduriyet ve hatta sınır dışı edilme gibi ciddi sonuçlar ortaya çıkıyor.

Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde; hac vizesi bulunmayan vatandaşlar için kayıt dışı şekilde hac programı düzenleyen acenteler tarafından yapılan, "Hac ibadetinizi kura beklemeden yerine getirin", "Özel hac vizesi", "Kurasız hac" gibi aldatıcı içerikli tanıtımlara idari para cezası ve reklamları durdurma yaptırımı uygulanmasına karar verildi.

BAKANLIK UYARDI

Mağduriyet yaşamamak için, kurasız hac ve benzeri usulsüz vaatlere kesinlikle itibar edilmemesi, yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmî duyurularının esas alınması gerektiği belirtildi.

