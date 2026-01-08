Bakanlıktan yarıyıl tatili adımı: Gençlik Kış Kulübü Programı başlatılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığından (GSB) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl hayata geçirilen GSB Gençlik Kış Kulübü Programı, bu yıl da yarıyıl tatiline çıkacak öğrencilere yönelik başlatılacak.

Program, yarıyıl tatilini yalnızca bir dinlenme süreci değil, aynı zamanda keşif ve gelişim dönemi olarak değerlendirmek isteyen gençlere; yeteneklerini ortaya koyabilecekleri, yeni beceriler kazanabilecekleri ve akranlarıyla nitelikli zaman geçirebilecekleri güvenli bir gençlik ortamı sunacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen GSB Gençlik Kış Kulübü Programı, 9–12 yaş ve 13–15 yaş aralığındaki gençlere yönelik planlandı. Program, her yaş grubunun ilgi ve gelişim düzeyine uygun içeriklerle yapılandırılarak, gençlerin yarıyıl tatilini verimli ve nitelikli şekilde değerlendirmelerini sağlayacak.

GENÇLİK KIŞ KULÜBÜ PROGRAMI İKİ DÖNEM HALİNDE UYGULANACAK

Program kapsamında gençler; akıl ve zeka oyunları, sportif faaliyetler, drama ve tiyatro, halk oyunları, gönüllülük çalışmaları, değerler eğitimi, iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar, takım çalışması, il gezileri, bilgi yarışmaları ve el sanatları gibi farklı alanlarda hazırlanan etkinliklere katılacak.

Program, 19-24 Ocak ve 26-31 Ocak tarihleri arasında iki dönem halinde gerçekleştirilecek.

Faaliyetler, 81 ildeki tüm il ve ilçe gençlik merkezlerinde pazartesi günü başlayıp cumartesi günü tamamlanacak şekilde uygulanacak.

Program süresince çocuklar ve gençler her gün sabah saatlerinde gençlik merkezlerine gelerek akşam saatlerine kadar gün boyu süren etkinliklere katılabilecek. Program, 31 Ocak'ta kapanış etkinliğiyle sona erecek.

