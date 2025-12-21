İSTANBUL 13°C / 9°C
Güncel

Bakanlık'tan Yavaş ve bazı meclis üyeleri hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'ndeki imar planı değişikliklerine ilişkin 'mahkeme kararlarını uygulamadıkları' gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında soruşturma izni verdi.

21 Aralık 2025 Pazar 17:35
Bakanlık'tan Yavaş ve bazı meclis üyeleri hakkında soruşturma izni
Edinilen bilgiye göre, Ankara 11. İdare Mahkemesinin İncek Mahallesi'ndeki bazı alanlarda imar planlarına ilişkin iptal kararlarının uygulanmadığı, bunun İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesi ile Belediye Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırılık teşkil ettiği ve müştekinin mağduriyetine yol açtığı gerekçesiyle, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve 38 belediye meclis üyesi hakkında İçişleri Bakanlığından soruşturma izni istendi.

Bakanlığın, 10 Mart 2020 ve 11 Ocak 2021'deki belediye meclisi toplantılarında mahkeme kararına aykırı yönde oy kullandığı öne sürülen 38 belediye meclis üyesi ile Yavaş hakkında soruşturma izni verdiği öğrenildi.

Öte yandan, haklarında soruşturma izni verilen isimlerin Danıştay'a itiraz hakkı bulunuyor. İtirazların reddedilmesi durumunda ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılacak.

