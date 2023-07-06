İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarıyla mücadele etmek için... Orman yangınlarının içimizi yakmaması için... Orman yangını riski taşıyan bölgelerde 31 Ekim 2023 tarihine kadar alınan tedbirleri içeren İçişleri Bakanlığı Genelgemizi yayınladık. Yarınlarımıza miras olarak bırakacağımız yeşil vatanımızı, ormanlarımızı korumak için lütfen kurallara uyalım. Bir kıvılcım yüreklerimizi dağlamasın." dedi.

Orman yangınlarıyla mücadele etmek için...

Orman yangınlarının içimizi yakmaması için...



Orman yangını riski taşıyan bölgelerde 31 EKİM 2023 TARİHİNE KADAR alınan tedbirleri içeren İçişleri Bakanlığı Genelgemizi yayınladık.



Yarınlarımıza miras olarak bırakacağımız Yeşil... pic.twitter.com/Dj9pBxFCWQ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 6, 2023