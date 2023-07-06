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Bakanlıktan yeni genelge... 31 Ekim'e kadar orman alanlarına girişler yasaklandı

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile orman yangını için risk taşıyan bölgelerde 31 Ekim 2023 tarihine kadar orman alanlarına girişler yasaklandı.

6 Temmuz 2023 Perşembe 17:29 - Güncelleme:
Bakanlıktan yeni genelge... 31 Ekim'e kadar orman alanlarına girişler yasaklandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarıyla mücadele etmek için... Orman yangınlarının içimizi yakmaması için... Orman yangını riski taşıyan bölgelerde 31 Ekim 2023 tarihine kadar alınan tedbirleri içeren İçişleri Bakanlığı Genelgemizi yayınladık. Yarınlarımıza miras olarak bırakacağımız yeşil vatanımızı, ormanlarımızı korumak için lütfen kurallara uyalım. Bir kıvılcım yüreklerimizi dağlamasın." dedi.

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