İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2025 Cumartesi / 24 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4343
  • EURO
    47,1614
  • ALTIN
    4350.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlıktan YKS'ye giren öğrenciler için tercih rehberi
Güncel

Bakanlıktan YKS'ye giren öğrenciler için tercih rehberi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gençlerin yeteneklerini keşfedeceği, hayallerini gerçeğe dönüştüreceği yeni yolculukta daima yanlarında olduklarını belirterek, 'Tercih döneminde sizlere rehber olacak verilerle, karar süreçlerinizi desteklemeye devam edeceğiz.' ifadesini kullandı.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 16:02 - Güncelleme:
Bakanlıktan YKS'ye giren öğrenciler için tercih rehberi
ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YKS'ye giren gençler için tercih rehberi hazırladı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren gençler için hazırladıkları "Tercih Rehberi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

YKS sonuçlarının, gençler ve aileleri için hayırlı olmasını temenni eden Kacır, "Bakanlık olarak yeteneklerinizi keşfedeceğiniz, hayallerinizi gerçeğe dönüştüreceğiniz bu yeni yolculukta daima yanınızdayız. Tercih döneminde sizlere rehber olacak verilerle, karar süreçlerinizi desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsü sizler olacaksınız. Yolunuz açık, geleceğiniz parlak olsun. Dualarımız ve desteğimiz daima sizinle." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, gençler için hazırladıkları tercih rehberinde, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performansları, mezunların AR-GE ekosistemindeki temsiliyeti, üniversitelerin alan bazlı yetkinlik analizi, mezun ve öğrencilerin girişimcilik düzeyleri, öğrencilerin TEKNOFEST yarışmalarına katılımı gibi çok sayıda veri setinin bulunduğunu bildirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.