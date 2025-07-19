Bakanlıktan YKS'ye giren öğrenciler için tercih rehberi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YKS'ye giren gençler için tercih rehberi hazırladı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren gençler için hazırladıkları "Tercih Rehberi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

YKS sonuçlarının, gençler ve aileleri için hayırlı olmasını temenni eden Kacır, "Bakanlık olarak yeteneklerinizi keşfedeceğiniz, hayallerinizi gerçeğe dönüştüreceğiniz bu yeni yolculukta daima yanınızdayız. Tercih döneminde sizlere rehber olacak verilerle, karar süreçlerinizi desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsü sizler olacaksınız. Yolunuz açık, geleceğiniz parlak olsun. Dualarımız ve desteğimiz daima sizinle." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, gençler için hazırladıkları tercih rehberinde, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performansları, mezunların AR-GE ekosistemindeki temsiliyeti, üniversitelerin alan bazlı yetkinlik analizi, mezun ve öğrencilerin girişimcilik düzeyleri, öğrencilerin TEKNOFEST yarışmalarına katılımı gibi çok sayıda veri setinin bulunduğunu bildirdi.

