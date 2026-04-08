''Bakar mısın'' dedi, koparıp kaçtı! Hırsızlığı kadar çabuk enselendi

Olay, 1 Nisan günü saat 19.20'de Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafeteryadan çıktıktan sonra arkadaşıyla birlikte yürüyen 55 yaşındaki S.H.'nin yanına yaklaşan 43 yaşındaki U.K., "Bakar mısın" diyerek kadını durdurdu. Şüpheli, bir anda kadının boynundaki yaklaşık 25 bin lira değerindeki altın zinciri çekip alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kapkaç anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansırken, mağdur kadının şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının daha önceden 4 ayrı suç kaydının bulunduğu, eşinden ayrı yaşadığı ve kumar oynadığını ifade ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.K., bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.