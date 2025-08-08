İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2025 Cuma / 14 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7149
  • EURO
    47,6759
  • ALTIN
    4438.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakımsız İETT otobüsleri tehlike saçıyor: Trafikte zor anlar
Güncel

Bakımsız İETT otobüsleri tehlike saçıyor: Trafikte zor anlar

İBB'nin bakımsız bıraktığı İETT otobüsleri vatandaşın canını tehlikeye atmaya devam ediyor. Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmından yükselen beyaz duman, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

AA8 Ağustos 2025 Cuma 01:09 - Güncelleme:
Bakımsız İETT otobüsleri tehlike saçıyor: Trafikte zor anlar
ABONE OL

Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmından yükselen beyaz duman, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Acarlar Mahallesi'nde Elmalı Tüneli'ne doğru ilerleyen boş İETT otobüsünün motor kısmından birden beyaz duman yükselmeye başladı.

Otobüs tünelden çıktıktan bir süre sonra yol kenarında dururken, arkadan gelen araçların sürücüleri görüş mesafesinin düşmesinden dolayı zor anlar yaşadı.

İETT otobüsünün yoğun duman eşliğinde ilerlediği anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.