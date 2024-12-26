İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) iştirak şirketi İSPARK'a ait Tepebaşı otoparkı, binanın bazı noktalarında görülen çatlaklar nedeniyle kapatıldı.

Beyoğlu'ndaki İSPARK'a ait Tepebaşı otoparkında, binanın bazı kısımlarında çatlaklar olduğu görüldü. Bunun üzerine otoparka yeni araç girişi kapatıldı. Otoparkta bulunan araçların tamamının sahipleri tarafından alındı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kapalı İSPARK otoparkının kolonları çatladı. Her gün binlerce kişinin aracını park ettiği otoparkta faciadan dönüldü. Kolonlarda oluşan yarıklar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. O yarıklara bir insan eli rahatlıkla girebilecek seviyedeydi.

GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Beyoğlu Tepebaşı'nda bulunan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi işletmesinde olan İSPARK otoparkının hali görenleri hayrete düşürdü. Bakımsız kalan otopark İstanbul'un en merkezi konumunda yer alıyor, ve her gün yüzlerce ziyaretçisi bulunuyordu.

Yaşanılan olay sonrasında otopark boşaltıldı. Giriş ve çıkışlarına güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Konuyla ilişki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Beyoğlu Tepebaşı Otoparkı'nda birkaç noktada gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak bina ve otoparkın boşaltılması kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kolonlardaki derin yarıklar sonrası otoparkın akıbeti ise henüz belirsiz.

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