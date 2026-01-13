İSTANBUL 5°C / 2°C
Güncel

Bakımsız köprüden kopan demir aracına saplandı! İBB'nin verdiği cevap pes dedirtti

D-100 kara yolunun Zeytinburnu mevkisinde üst geçitten kopan demir parçalarının otomobiline isabet etmesi sonucu aracında hasar oluşan üniversite öğrencisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) zarar tazmin talebini 'kusuru bulunmadığı' gerekçesiyle reddetmesi üzerine dava açmaya hazırlanıyor.

13 Ocak 2026 Salı 09:41
ABONE OL

Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Onur Tamar'ın aracının tavanına ve camına, Cevizlibağ'da otomobiliyle ilerlediği sırada üst geçitten kopan paslı demir parçaları düştü.

Otomobilden inip düşen parçaların fotoğraflarını çeken Tamar'ın başına gelenler, aracının kamerasınca da kaydedildi.

İBB ÇÖZÜM MERKEZİNE BAŞVURUDA BULUNDU

Polis merkezine giderek görgü tespit tutanağı tutturan Tamar, tutanakla birlikte İBB Çözüm Merkezine başvuruda bulundu.

İBB ekiplerinin söz konusu köprüde yaptığı inceleme sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı Tamar'a iletildi.

Bu gerekçeyle tazmin talebi reddedilen Tamar, yaptığı açıklamada, olayın 8 Ocak Perşembe günü saat 14.00 sıralarında yaşandığını belirtti.

"GÖRGÜ TUTANAĞIMI ALDIM VE İBB'YE BAŞVURDUM"

O gün sınava gitmek üzere yola çıktığını anlatan Tamar, "Trafik esnasında bu köprüden paslanmış büyük bir demir parçası, aracımın sağ ön tavan kısmına düştü, paslı olduğu için parçalandı. Video kaydını alıp İBB'nin 153 hattını aradım. Polis tutanağı gerektiği söylendi. Sınavım olduğu için olay yerinden ayrıldım. Sınavdan sonra karakola giderek görgü tutanağımı aldım ve İBB'ye başvurdum." dedi.

Başvurunun ardından köprünün fotoğraflarının çekildiğini ancak ertesi gün tazmin talebinin reddedildiğini dile getiren Tamar, "Gerekçe olarak köprünün belediye aleyhine herhangi bir sorun teşkil etmediği belirtildi." diye konuştu.

İBB TAZMİN TALEBİNİ REDDETTİ

Tamar, aracının tavanında yaklaşık 10'ar santimetrelik 3 çizik oluştuğunu, düşen paslı demirin parçalanması nedeniyle kapıda da hasar meydana geldiğini kaydederek, İBB'nin cevabına itiraz ettiğini söyledi.

Yeniden İBB'ye başvuruda bulunduğunu ancak 4 gündür cevap alamadığını kaydeden Tamar, "Avukatımla görüştüm, dava açabileceğimi söyledi. Aracımı servise bıraktım ve hukuki süreci başlatacağım." ifadelerini kullandı.

İBB'NİN CEVABI VE ÜST GEÇİDİN DURUMU

İBB tarafından sürücüye, "Bahse konu olan alan ekiplerimizce genel kontrolleri yapılmış olup herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Tehlike arz eden bir durum söz konusu değildir. Belediyemiz aleyhinde kusur izafe eden herhangi bir durum bulunmaması nedeniyle zarar tazmini talebiniz değerlendirilememektedir." şeklinde yanıt geldiği kaydedildi.

Araç kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir motosikletlinin geçtikten hemen sonra demir parçalarının Tamar'ın otomobilinin üzerine düşmesi yer aldı.

Öte yandan, köprünün alt kısımlarının 2018 yılında kaplamayla örtüldüğü, o döneme ait Google görüntülerinde de yer alıyor.

Bugün ise üst geçidin alt kısmının tamamına yakınının paslı olduğu, bazı kısımlarda ise demirlerin çıktığı görülüyor.

