09 Nisan 2020 Perşembe 08:33 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 08:33

İBB'nin 30 şirketine alınacak 300 yönetici için CHP'de yarış başladı. İstanbul teşkilatında İmamoğlu sözü Kaftancıoğlu'na bıraktı. 160 kişilik kontenjanın CHP ve İP arasında paylaştırılacağı iddia edildi.

Türkiye koronavirüs ile mücadele ederken CHP İstanbul teşkilatında İBB’nin 30 şirketine 300 yönetici yerleştirmek için yarış başladı. CHP İstanbul İl Başkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre taleplerden bunalan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iştiraklere atanacak yöneticilerin belirlenmesi işini İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na havale etti. Kaftancıoğlu ilk olarak İyi Parti İstanbul Başkanı Buğra Kavuncu’yla bir araya geldi. İP’e 80’e yakın kontenjan ayrılacağı öğrenildi. 39 ilçe başkanıyla görüşen Kaftancıoğlu 160 kişilik kontenjan için her ilçe başkanından ikişer isim istedi. Diğer 140 kişi için de parti yöneticilerinin etkili olması bekleniyor. Saadet Partisi ve HDP’ye ne kadar kontenjan ayrılacağı ise merak ediliyor.

VİRÜS İKİNCİ PLANDA

Akşam’a konuşan bir CHP’li şu açıklamaları yaptı: ‘’Millet ‘koronavirüs’ten nasıl kurutuluruz’ diye düşünürken bizim gündemimiz koltuk kapma telaşı. Canan Hanım bütün inisiyatifi ilçe başkanlarına verdi. Onlar da kendisine yakın iki kişinin ismini verecek. Şimdi herkes hiç bir şey yapmadan 8 bin lira 10 bin lira maaş almanın derdine düştü.”