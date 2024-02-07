Yerel seçimlerde aday krizinin yaşandığı CHP ile DEM Parti arasında ittifak pazarlığı kızıştı. DEM'in İBB Başkan adaylığı için ismi geçen Başak Demirtaş, geri adım attı. Bu karar CHP-DEM-Kandil üçgeninde İstanbul planını ortaya çıkardı. Buna göre Kandil, DEM'e Başak Demirtaş yerine daha düşük profilli bir aday çıkartılması için talimat yolladı. Amaç ise DEM Parti oylarının CHP'li Ekrem İmamoğlu'na kaymasıydı. PKK elebaşı Mustafa Karasu "Var olan ittifakları sürdürmek gerekiyor" diyerek DEM'e "CHP ile ittifak yapın" mesajı verdi.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'u ise skandal sözlerle hedef aldı. Mustafa Karasu'nun bu sözleri CHP-DEM ve Kandil arasındaki kirli pazarlığı gözler önüne serdi.

CHP-DEM İTTİFAKINDA SÜREÇ NASIL İŞLEDİ

Yerel seçime sayılı günler kala muhalefette ittifak arayışları hızlandı. Aday krizinin yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi, eski ortaklarında ret yiyince DEM Partisi'nin kapısını çaldı. PKK'nın siyasi kolu DEM ile ittifak pazarlığına giren CHP, yine umduğunu bulamadı. DEM Parti'nin Adalar, Esenyurt ve Sultanbeyli'ni koz olarak kullanmasının ardından pazarlık kızıştı. 2019'un ittifak ortağı DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nun üzerini çizerek kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı. Terör suçlusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylık çıkışı ise hem CHP'nin hem de Ekrem İmamoğlu'nun uykularını kaçırdı. Ancak CHP-DEM-Kandil üçgeninde İstanbul pazarlığı yaşandı.

DEM'İN ADAYINA KANDİL MÜDAHALESİ

Kandil, DEM'in "Kendi adayımızı çıkartırız" çıkışına müdahale ederek Başak Demirtaş'ın adaylığının çekilmesi için talimat yolladı! CHP-DEM ve Kandil arasında yapılan pazarlık sonucunda, adaylıktan çekilen Başak Demirtaş'ın yerine düşük profilli bir adayın gösterileceği iddiası ortaya atıldı. Böylece DEM adayının daha düşük oy alması, oyların CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kayması planlandı.

100 MİLYON DOLAR İDDİASI...

CHP-DEM-Kandil'in İstanbul planıyla ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre Kandil ile adaylık için 100 milyon dolarlık pazarlık yapıldı. Hatta bazı CHP'li isimlerin Avrupa'da Bitcoin üzerinden Kandil'e 20 milyon dolarlık ödeme yapacağı bile yazıldı.

EMİR KANDİL'DEN GELDİ

Öte yandan PKK elebaşı Mustafa Karasu dün yaptığı açıklamada DEM'e CHP ile ittifak yapılması talimatını yollamıştı. Terörist Karasu, "Kürt halkı açısından, Türkiye halkıyla, Türkiye demokrasi güçleri ile ittifak içinde olmak, onlarla birlikte hareket etmek çok önemli. Var olan ittifaklara önem vererek bu süreci sürdürmek gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bugün Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesi, CHP-DEM ve Kandil üçgenindeki pazarlığın kanıtladı.

KÜSTAH İFADELERLE MURAT KURUM'U HEDEF ALDI

Öte yandan PKK elebaşı Mustafa Karasu, açıklamalarında AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'u da skandal ifadelerle hedef gösterdi. Terörist Karasu "İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum suçludur. Ama muhalefet de gerçekten normal yaklaştı. " dedi.