Göreve geldiği 2019 yılından bu yana, adı hep algı ve reklamla anılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun israf skandalları bitmek bilmiyor. Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerden önce sürekli söylediği "İsrafı bitireceğiz" şovu patladı.

175 MİLYON TL'LİK "İSRAFI BİTİRDİK" ALGISI ELİNDE PATLADI

İmamoğlu, milletin parasını millete harcamak yerine reklama milyonlarca para aktarmaya devam ediyor. Son olarak İBB'nin fonladığı troll "İBB Haber" isimli hesap İmamoğlu'nun israf şovunu açık açık ifşa etti. İBB Haber'in aktardığı bilgilere göre İmamoğlu, 18 Ocak'tan bu yana sırf "İsrafı bitirdik" dediği reklam kampanyası için 175 milyon TL para harcadı.

35 FARKLI KANALA REKLAM VERİLDİ

İBB'nin fonladığı troll "İBB Haber" isimli hesap şu ifadelere yer verdi: Ekrem İmamoğlu 'İsrafı durdurduk, israfı bitirdik' dediği İstanbul Başardı kampanyası için; 18 Ocak itibariyle başladığı kampanyasında TV'de 35 farklı kanalda 100 milyon TL harcadı. Açıkhava'da başta alınlıklar olmak üzere; farklı ünite ve duvarlarla 50 milyon TL harcadı. Dijital medyada ise 25 milyon TL medya alımı yaptı.

REKLAMA 908 MİLYON TL HARCADI

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da, İmamoğlu'nun kenti depreme hazırlamak yerine reklama yoğunlaştığını belirterek şunları kaydetmişti:

"Yıl 2022. İBB'nin deprem için harcadığı rakam 63.5 milyon TL. Kendisi için harcadığı reklam parası ise 908 milyon TL. 908 milyon TL bizim tespit edebildiklerimiz. Bunlar resmi rakamlar."

ARIZALANAN METROLAR İSTANBULLULARI MAĞDUR EDİYOR

Öte yandan İstanbul'da sık sık arızalan metro, metrobüs gibi toplu ulaşım araçları kentte yaşayan vatandaşları çileden çıkarmış durumda. Her gün yüzlerce vatandaş, arızalanan araçlar nedeniyle saatlerce yolda kalıyor. Bugün de Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler Yamanevler durağına kadar yapıldı. İBB ekipleri vatandaşlara İETT otobüsleri tahsis edileceğini belirtse de yüzlerce kişi mağdur oldu.