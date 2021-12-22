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Bakır fabrikasında yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bakır üretimi yapan bir fabrikanın bakım atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA22 Aralık 2021 Çarşamba 23:10 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 23:10
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Saat 21.45 sıralarında Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi üzerinde bakır üretimi yapan bir fabrikanın bakım atölyesinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından atölyede çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle atölyenin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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