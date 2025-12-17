İSTANBUL 14°C / 4°C
  Bakırköy Başsavcılığı harekete geçti! ''Çirkinler'' örgütüne operasyon
Güncel

Bakırköy Başsavcılığı harekete geçti! ''Çirkinler'' örgütüne operasyon

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, silahlı suç örgütü 'Çirkinler'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA17 Aralık 2025 Çarşamba 09:34
Bakırköy Başsavcılığı harekete geçti! ''Çirkinler'' örgütüne operasyon
Silahlı Suç Örgütü 'Çirikinler'e yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekiplerince Başakşehir'de gözaltına alınan 7 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, silahlı suç örgütü olarak bilinen 'Çirkinler' örgütüyle bağlantılı şahıslara 12 Aralık günü Başakşehir'de bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 7 şahıs gözaltına alındı. Şahısların adreslerine yapılan aramalarda ise, 1 adet otomatik uzi silah, 5 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet farklı boyutlarda fişek ile 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ TUKLANDI

Öte yandan gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sevk edildikleri adli makamlarca, 'çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye olmak' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • silahlı suç örgütü
  • operasyon
  • tutuklama

