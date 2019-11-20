İstanbul'da hastanede yangın paniği

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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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B bloktaki kadın doğum ve çocuk polikliniklerinin bulunduğu kısmın giriş katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

İtfaiye ekiplerinin yangından dolayı oluşan dumanı tahliyesinin ardından dışarı çıkartılan hastalar ve refakatçileri tekrar binaya alındı.

Feci kazada ağır yaralanan kadının, ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı

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