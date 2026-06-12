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Bakırköy E5 Karayolu'nda korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Bakırköy'de E-5 Karayolu üzerinde meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi yaşamını yitirdi. Kontrolden çıkan motosikletin refüje ve ardından aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yolcu da kurtarılamadı.

IHA12 Haziran 2026 Cuma 01:32 - Güncelleme:
Bakırköy E5 Karayolu'nda korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
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Olay, saat 22.30 sıralarında E5 Karayolu Bakırköy Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi mevkisi Şirinevler istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 MJ 6510 plakalı motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü Shanur A. (41), henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken, sürücü Shanur A. ve arkasında yolculuk eden Babamyrat A. (39) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Babamyrat A. ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü Shanur A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Babamyrat A. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri E5 Karayolu üzerinde güvenlik önlemi alırken kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından Shanur A.'nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza sonrası tehlike arz eden aydınlatma direğinin lambası ise görevliler tarafından söküldü.

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