Bakırköy'de otomobilin üzerine devrilerek 4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ın çarptığı Marmaray köprüsünün yüksekliği 4 metre 11 santimetre olarak ölçüldü. Kazaya neden olan TIR şoförünün, köprü altına girmeden metreler önce yer alan uyarı tabelalarını dikkate almadığı ortaya çıktı.

Yeşilyurt Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde saat 18.45 sıralarında kağıt malzeme yüklü 34 ER 260 plakalı TIR, Marmaray köprüsüne çarparak yanında ilerleyen 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İftara gittikleri ve aynı aileden oldukları öğrenilen 4 kişi otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Recep Aytekin(45), Güler Rukiye Aytekin (70), Sultan Aytekin (45) ve 17 yaşındaki Merve Aytekin'in hayatlarını kaybettiği belirlendi.

UYARI İŞARETLERİNİ DİKKAT ALMADI

Öte yandan Rauf Orbay Caddesi'ndeki köprüye giren TIR şoförünün uyarıları dikkate almadığı ortaya çıktı. Köprünün altındaki yüksekliğin 4 metre yükseklikte olduğunu gösteren tabelalara rağmen, 'Dikkat Düşük Köprü, Yüksek araçlar sağdan çıkınız' şeklindeki yönlendirmeye uymayan şoförün kazaya yol açtığı belirlendi.

4 METRE 11 SANTİMETRE İLE 4 METRE 22 SANTİMETRE ARASINDA

Köprüye, TIR'ın çarptığı noktada lazer metre ile yapılan ölçümde köprü yüksekliğinin girişte 4 metre 11 santimetre, kaza noktasında yer alan bölümde ise 4 metre 22 santimetre olarak ölçüldü.

"YÜKSEKLİĞİ TAHMİN EDEMEDİM"

Bu arada gözaltına alınan TIR sürücüsü Mehmet F. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. TIR sürücüsü Mehmet F.'nin emniyette verdiği ifadesinde, "Tabelalara dikkat etmedim. Hiçbir şey görmedim ve yüksekliği de tahmin edemedim. Her şey bir anda oldu. TIR devrildi. Çok üzgünüm. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, üst geçide çarpan TIR'ın devrildiği görülüyor.