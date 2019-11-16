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Bakırköy'de bir kişi mescit tuvaletinde ölü bulundu

Bakırköy'de bir mescidin tuvaletinde uyuşturucu madde kullandığı belirlenen kişi ölü bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Ataköy'de bulunan bir mescidin erkekler tuvaletinde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, tuvalette uyuşturucu madde kullandığı belirlendi. Polis ekipleri, tuvalet çevresini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı.

İncelemenin ardından ölen kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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