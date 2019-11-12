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Bakırköy’de bulunan AVM'de yangın paniği

Bakırköy’de bulunan bir AVM’nin depo bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Küçük çapta meydana gelen yangın nedeniyle AVM’nin içerisini duman kaplayınca vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

  • İHA
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Yangın, Bakırköy’de bulunan bir AVM’nin depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Yangını gören çalışanlar hemen yangına müdahale ederek,  durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.  Bu sırada yangın nedeniyle oluşan dumanlar AVM’nin havalandırmasından içeri girdi. Yoğun duman nedeniyle AVM’de bulunan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.  Kısa sürede söndürülen yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
 

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