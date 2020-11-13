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  • Bakırköy'de dehşet saçan eski hakim ve savcı oğluna verilen ceza belli oldu
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Bakırköy'de dehşet saçan eski hakim ve savcı oğluna verilen ceza belli oldu

Bakırköy'de cipini yayaların üzerine sürerek 9 kişinin yaralanmasına neden olan eski hakim ve savcı oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, tutuksuz sanık Göçmen'e 9 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

DHA13 Kasım 2020 Cuma 15:41 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 15:42
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Bakırköy'de cipini yayaların üzerine sürerek 9 kişinin yaralanmasına neden olan eski hakim ve savcı oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, tutuksuz sanık Göçmen'e 9 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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