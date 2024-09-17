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Bakırköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Kamyonet metrobüs yolunun bariyerlerine çarptı

Bakırköy'de bir kamyonetin, metrobüs yolundaki bariyerler ile aydınlatma direğine çarpması nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu.

AA17 Eylül 2024 Salı 17:00 - Güncelleme:
Bakırköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Kamyonet metrobüs yolunun bariyerlerine çarptı
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Topkapı yönüne giden Abdullah Çıracı'nın kullandığı 34 DG 5731 plakalı kamyonet, D-100 kara yolu Ataköy Kavşağı yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle metrobüs yolunun bariyerleri ve aydınlatma direğine çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Çevredekilerin yardımıyla kamyonetten çıkan sürücü yaralanmazken, kara yolunun 3 şeridi trafiğe kapandı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kamyonetin kaldırılması ve yolda kumlama çalışmalarının yapılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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