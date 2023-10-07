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Bakırköy'de feci kaza: 2 kişi yaralandı

Bakırköy'de dorsesi üst geçide çarpan tırın devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA7 Ekim 2023 Cumartesi 07:03 - Güncelleme:
Bakırköy'de feci kaza: 2 kişi yaralandı
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Cemil K. (48) idaresindeki 34 BGV 28 plakalı tır, Ataköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki bir üst geçidin altından geçerken dorsesi buraya çarptı.

Kaza sırasında duramayan tır ile üst geçide çarpan dorse birbirinden ayrılarak devrildi.

Olayda sürücü Cemil K. ile yanındaki Rustam A. (44) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Devrilen tır ve dorse ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

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