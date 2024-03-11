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  • TIR otomobilin üzerine devrildi! Bakırköy'de feci kaza: 4 ölü
Güncel

TIR otomobilin üzerine devrildi! Bakırköy'de feci kaza: 4 ölü

Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

11 Mart 2024 Pazartesi 20:14 - Güncelleme:
TIR otomobilin üzerine devrildi! Bakırköy'de feci kaza: 4 ölü
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Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halinde olan bir tırın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır, bir otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada otomobilin içerisinde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 18.45 sıralarında Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidinde devrilen kamyonun altında kalan otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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