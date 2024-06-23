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Bakırköy'de hastane bahçesinde silahlı çatışma! Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi

Bakırköy'de iki hastanenin ortak kullanımındaki bahçede çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

AA23 Haziran 2024 Pazar 07:26 - Güncelleme:
Bakırköy'de hastane bahçesinde silahlı çatışma! Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi
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Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ortak kullanımındaki bahçede iki grup arasında tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında 4 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kavga esnasında hastanenin önünde bekleyen, içinde ailenin bulunduğu hafif ticari aracın camına ve Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tek katlı güvenlik binasına mermi isabet etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede çok sayıda boş kovan bulundu.

Emniyet birimlerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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