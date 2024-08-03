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Bakırköy'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bakırköy'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 13:22 - Güncelleme:
Bakırköy'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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D-100 kara yolu Fidanlık mevkisi Yenibosna istikametinde sürücüsü öğrenilemeyen 34 KT 4839 plakalı otomobil ile Necati A'nın kullandığı otomobil çarpıştı.

Ardından bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Necati A. ve yanında bulunan kadın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis yol üzerinde önlem alırken, sağlık görevlileri yaralılara müdahale etti.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda oluşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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