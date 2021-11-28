İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2021 Pazar / 23 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,4902
  • EURO
    14,1202
  • ALTIN
    713.051
  • BIST100
    1776.41
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakırköy'de kaza: Lüks otomobil metrelerce sürüklendi
Güncel

Bakırköy'de kaza: Lüks otomobil metrelerce sürüklendi

Bakırköy'de iddiaya göre sürücüsünün aşırı hızla ilerlediği lüks otomobil, önündeki araca çarptı ve yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durdu. Kazada yaralanan olmazken, iki otomobilde de hasar oluştu.

DHA28 Kasım 2021 Pazar 13:05 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 13:05
ABONE OL

Kaza, Yeşilyurt, Yeni Havaalanı Caddesi Yolu'nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Alp Tutuş idaresindeki 34 ST 756 plakalı otomobil, yolda aşırı hızla ilerlediği sırada önündeki 34 FH 6499 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Alp Tutuş idaresindeki otomobilin bir tekeri koptu.

Otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra karşı şeride geçerek durabildi. Kazada yaralanan olmazken, 2 otomobilde de hasar oluştu. Kazaya karışan diğer otomobilin sürücü gözyaşlarını tutamayarak ağladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.