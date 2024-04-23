İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2024 Salı / 15 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6217
  • EURO
    34,7741
  • ALTIN
    2416.78
  • BIST100
    9645.02
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bakırköy'de korkutan yangın

Bakırköy'de site içerisinde bulunan 15 katlı bir binanın 13'üncü katında yangın çıktı. Site sakinleri korku içerisinde dışarı çıkarken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

IHA23 Nisan 2024 Salı 06:59 - Güncelleme:
Bakırköy'de korkutan yangın
ABONE OL

Yangın, saat 03.30 sıralarında Bakırköy Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi Hanımeli Çiçeği Sokak'ta bulunan bir sitenin içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 katlı binanın 13'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi, panik içerisinde kendini dışarı atarken komşuları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı, itfaiye ekipleri ise merdiven aracıyla yangına müdahale etti.

SİTE SAKİNLERİ KORKU İÇERİSİNDE DIŞARI ÇIKTI

Yangın nedeniyle site sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Korku içerisinde kendilerini dışarı atan vatandaşlar yangın söndürülene kadar sitenin bahçesinde bekledi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangında dairede hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.