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Bakırköy'de metrobüste korkutan yangın

Bakırköy, İncirli'de metrobüste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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AA25 Ağustos 2020 Salı 11:26 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 12:17
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Alınan bilgiye göre, Topkapı yönüne giden bir metrobüste, Zeytinburnu durağına yaklaşık 100 metre kala henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Araçtakiler kısa sürede tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevler ve yoğun duman nedeniyle yangının gerçekleştiği noktanın hemen üzerinden geçen tramvay hattında da seferler aksadı. Yangın nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında metrobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Yanan aracın metrobüs hattından çekilmesi için bölgeye İETT yol yardım aracı getirildi.

Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Zeytinburnu viyadüğünün hemen altında gerçekleşen yangın nedeniyle bir süre için duran tramvay seferlerinin normale döndüğü duyuruldu.

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