  Bakırköy'de panik: İş merkezinin kapısına el bombası bantladılar
Bakırköy'de panik: İş merkezinin kapısına el bombası bantladılar

İstanbul Bakırköy'de bir iş merkezinin kapısına bantlanan pimi çekilmemiş el bombası paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen uzman ekipler, bombayı kontrollü şekilde etkisiz hale getirdi.

Bakırköy'de, 2 şüpheli tarafından bir iş merkezinin kapısına bantlanan pimi çekilmemiş el bombası uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Zeytinlik Mahallesi Fişekhane Caddesi'nde bulunan iş merkezinin önüne gece yarısı gelen 2 şüpheli, bina kapısına el bombasını bantlayıp kaçtı.

Sabah iş merkezinde çalışan görevlilerin durumu fark edip bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve bomba uzmanları sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken bomba imha uzmanları olay yerinde çalışma yaptı.

Pimi çekilmemiş bomba uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından iş merkezi yeniden faaliyete geçti.

Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde kasklı şüphelinin bombayı bantla kapıya yapıştırdığı görülüyor. Yanındaki diğer şüphelinin o anları cep telefonuyla kaydetmesi görüntülerde yer alıyor.

