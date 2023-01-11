Bakırköy'de tanker devrildi

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CGS 219 plakalı LPG yüklü tanker, Behçet Kemal Çağlar Caddesi'nde kontrolden çıkıp trafik ışıklarına çarparak devrildi.
Kaza nedeniyle olay yerine, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye götürdü.
Caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapatan ekipler tankerin caddeden kaldırılması için çalışma başlattı.
Ekiplerin tankerdeki LPG'yi başka bir tankere aktardıktan sonra devrilen aracı olay yerinden kaldıracağı belirtildi.