Bakırköy'de toz çilesi: Şu anda nefes alamıyoruz

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ) Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'nde bulunan Karabal Deresi'nin ıslahı kapsamında; 10 Ekim 2022 tarihinde çevredeki sokaklarda altyapı çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında bazı sokaklarda içme suyu isale hatlarının yerleri değiştirildi. İSKİ ekipleri, sokaklardaki altyapı çalışmasını tamamlarken, parke taşlarının yerleştirilmesi ve asfaltlama çalışmaları ileri bir tarihe bırakıldı. Hal böyle olunca da çalışma yapılan 3 sokağın yolları açıkta kaldı. Evler, araçlar ve bahçeler toza büründü. Evlerin camları, bahçelerdeki bitkiler ve sokakta park edilen araçlar ise tanınmaz hale geldi. Apartman görevlileri, apartman sakinleri gün aşırı evlerindeki, korkuluklarındaki ve camlarındaki tozları sildiklerini dile getirdi. Çalışma yapılan sokaklarda oturanların tozla mücadelesi kameraya yansıdı. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, bu hafta içinde yol çalışmalarının tamamlanacağı bildirildi.

"ARABANIN ÜZERİNDEKİ TOZUN AYNISINI BİZ DE SOLUYORUZ"

Mahalle sakini Kadir Geyik, "Arabanın üzerindeki toza bak, aynısını biz de soluyoruz. O toz nereye gidiyor? Her gün kapının önündeki malzemeleri temizliyorum, her gün. Buraya su borusunu döşediler sonra da çekip gittiler. Daha da kimse gelmedi" dedi.

"MASKEYLE ÇIKMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Sultan Kınık, "Tozdan her taraf çamur oluyor. Düzeltilmesi gerekiyor, burayı yıkıyorlar ama yine de toz oluyor. Çok tozlu, yıkanınca her yer çamur oluyor. 1 aydır burası bu halde. Yukarıda çalışma yok, arabayı yukarı bıraksanız da toz içinde. Maskeyle çıkıyorum. Annemi doktora götürürken maskeyle çıkarıyorum. Camları her gün siliyoruz" diye konuştu. Aynı binanın 4. katında oturan bir kişi, "Sokağımız çok kötü. 3 haftadır bu halde burası. Evde herkes hasta oldu, astım krizimiz tuttu. Hapşırık, öksürük nefes alamıyoruz. Maskeyle çıkıyoruz cam açamıyoruz. Belediyenin buna bir çözüm bulması lazım. Açtılar ama kapatmadılar. Çocuklar okuldan gelirken bu havayı soluyor. Benim oğlumun sürekli boğazı ağrıyor" ifadelerini kullandı.

"HASTANEYE GİTMEK ZORUNDA KALACAĞIM NEFES ALAMIYORUM"

Servet Soydan, "Altyapı çalışması yapıldı. Çalışma 2 günde bitti ama 20 gündür yol yapılmadı. Camı kapıyı açamıyorum. Benim sol akciğerim yok, eşim KOAH hastası ve şu anda nefes alamıyoruz. Camları açamıyoruz, çamaşır asamıyoruz. Burada ne yapacağız bilmiyorum. Bakırköy İstanbul'un en lüks semti bir bakıma ama şu hale bakın. Böyle giderse 2 gün sonra hastaneye gitmek zorunda kalacağım. Nefes alamıyorum artık" şeklinde konuştu.

"TOZ BİNANIN TEPESİNE KADAR ÇIKIYOR"

Apartman görevlisi olarak çalışan Rüstem Bal, "Toz binanın tepesine kadar çıkıyor. Yıkıyorum, hortum tutuyorum yine aynı şey. Ben burayı sildim, araba geçince 2 dakika sonra yine aynı şey olacak" dedi.

İSKİ: BU HAFTA İÇERİSİNDE YOL ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İSKİ, Karabel Deresi'ndeki ıslah çalışmalarının sürdüğünü belirterek, asfaltlama çalışmalarının hafta başında gerçekleşeceğini duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamada, "İdaremiz, Bakırköy İlçesi Zuhuratbaba Mahallesi'nde Karabal Deresi ıslah çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Karabal Deresi'nin mevcut kesitlerinin yetersiz olması, yağışlı havalarda kronik su baskınlarına yol açması ve beraberinde maddi hasarlara neden olması, derenin ıslah edilmesi zaruri hale gelmiştir. Islah çalışmalarının da sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için bölgedeki altyapının deplase (yer değişikliği) edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Kurumumuz içme suyu isale hatlarının yerlerini değiştirmiştir. Bahse konu olan Zuhuratbaba Mahallesi'ndeki 3 sokakta içme suyu hattı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 10 Ekim'de başlayan çalışmalar kapsamında bölgede isale hatları inşa edilmiş ve mevcut sisteme entegre edilmiştir. Çalışmalar 2 Kasım 2022 tarihinde sona ermiştir. Bu hafta içerisinde parke taşlarına yapılacak müdahalenin ardından asfaltlama çalışmaları ise önümüzdeki hafta başında gerçekleştirilecektir" denildi.