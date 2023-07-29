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Bakırköy'de trafik kazası

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

AA29 Temmuz 2023 Cumartesi 07:01 - Güncelleme:
Bakırköy'de trafik kazası
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Kennedy Caddesi'nde Eminönü yönünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ETH 52 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, park halindeki 34 COT 750 plakalı otomobil ile 2 diğer otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 ETH 52 plakalı otomobil ters döndü.

Takla atan aracın sürücüsü ile 34 COT 750 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edilen 34 ETH 52 plakalı otomobilin sürücü ile diğer 3 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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