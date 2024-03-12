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  • Bakırköy'deki korkunç kazada yeni detay! Dikkate almamış
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Bakırköy'deki korkunç kazada yeni detay! Dikkate almamış

Bakırköy'de geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrilmiş ve 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan TIR şoförünün, alt geçide girmeden metreler önce yer alan uyarı tabelalarını dikkate almadığı ortaya çıktı.

DHA12 Mart 2024 Salı 08:17 - Güncelleme:
Bakırköy'deki korkunç kazada yeni detay! Dikkate almamış
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Yeşilyurt Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde saat 18.45 sıralarında kağıt malzeme yüklü 34 ER 260 plakalı TIR, Marmaray geçidine çarparak yanında bulunan 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İftara gittikleri ve aynı aileden oldukları öğrenilen 4 kişi otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Recep Aytekin(45), Güler Rukiye Aytekin (70), Sultan Aytekin (45) ve 17 yaşındaki Merve Aytekin'in hayatlarını kaybettiği belirlendi.

UYARI İŞARETLERİNİ DİKKAT ALMADI

Öte yandan Rauf Orbay Caddesi'nde alt geçide giren TIR şoförünün uyarıları dikkate almadığı ortaya çıktı. Geçidin 4 metre yükseklikte olduğunu gösteren tabelalara rağmen, 'Dikkat Düşük Köprü, Yüksek araçlar sağdan çıkınız' şeklindeki yönlendirmeye uymayan şoförün kazaya yol açtığı belirlendi.

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