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Bakırköy'deki trafik kazası: 1 ölü

Bakırköy'de trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

AA25 Eylül 2020 Cuma 14:46 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 14:46
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Atatürk Havalimanı Caddesi'nde, Tamer Ünver yönetimindeki 34 TA 8881 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarptı.

Hareket halindeki araç, aydınlatma direğini de devirerek, reklam panosuna çarptıktan sonra durabildi.

Olay gerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan sürücü Ünver'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri sürücünün cesedini araçtan çıkardı.

BEDAŞ ekipleri de devrilen aydınlatma direğinde açığa çıkan elektrik kabloları nedeniyle güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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