Bakkal işletmecisi iş yerinde pompalı tüfekle öldürüldü

DHA 10 Haziran 2020 Çarşamba 16:59 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 16:59

Olay, Antakya ilçesi Ayşe Fitnat Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Erhan Ü., aralarında husumet olduğu iddia edilen Ali Toksöz'ün işlettiği bakkala geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Erhan Ü., yanında getirdiği pompalı tüfekle Toksöz'e ateş etti. Saçmaların kafasına isabet ettiği Toksöz yere yığılırken, kavgada Erhan Ü. ise kulağından yaralandı.

Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri, Toksöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Erhan Ü. ise Antakya Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Haberin duyulması üzerine olay yerine gelen Toksöz'ün yakınları, sinir krizi geçirirken, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri fenalaşanlara müdahale etti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.