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Baklavaların arasında ele geçirildi: 2 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te 'baklava' şifresiyle sahte pasaport hazırlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı. Haklarında 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan işlem yapılan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA31 Temmuz 2020 Cuma 11:20 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 11:20
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu 2 kişinin Beybahçe Mahallesi'ndeki bir tatlıcıda sahte pasaport hazırladığı bilgisine ulaştı.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, baklava tepsilerinin arasında çok sayıda yabancı ülkelere ait boş pasaport ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin pasaport talep edenlerle yaptığı görüşmelerde "baklava" şifresini kullandıkları öğrenildi.

Haklarında "resmi evrakta sahtecilik" suçundan işlem yapılan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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