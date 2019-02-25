Ankara'da bulunan tanzim satış noktalarında bakliyat satışları başlıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Başkent'in 30 ayrı noktasına kurularak 10 çeşit sebzenin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu tanzim satış noktalarında, şimdi de bakliyat satışına başlıyor.
- İHA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Başkent'in 30 ayrı noktasına kurularak 10 çeşit sebzenin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu tanzim satış noktalarında, şimdi de bakliyat satışına başlıyor.
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