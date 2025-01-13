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Bakü Büyükelçisi Akgün'den Yunus Emre Vakfı iddialarına ilişkin açıklama: Sorumlularla hukuk önünde hesaplaşacağım

Bakü Büyükelçisi olarak atanan Birol Akgün, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara yer verildiğini açıkladı.

Haber Merkezi13 Ocak 2025 Pazartesi 21:40 - Güncelleme:
Bakü Büyükelçisi Akgün'den Yunus Emre Vakfı iddialarına ilişkin açıklama: Sorumlularla hukuk önünde hesaplaşacağım
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Azerbaycan Büyükelçiliği'ne Birol Akgün atandı. Bazı internet siteleri, Yunus Emre Vakfı üzerinden Büyükelçi Akgün'ü hedef aldı.

Söz konusu iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Akgün, "11 Ocak 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile Azerbaycan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanmam üzerine, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, kişilik haklarıma saldırı mahiyetinde ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız bilgilere yer verilmiştir" dedi.

Akgün açıklamasında ayrıca, "2016 yılından bu yana Türkiye Maarif Vakfının Başkanlığını üstlenmekteyim. 5653 sayılı Kanun'un amir hükmü gereğince, Yunus Emre Vakfı'nda da Maarif Vakfı adına Mütevelli Heyeti üyesi olarak görev yapmaktayım. Sözü geçen mecralarda dile getirilen iddialar, Yunus Emre Enstitüsü'nün eski yöneticileri ve çalışanlarına yönelik olup bütün bu iddialar halen devam eden resmî bir yargılama sürecinin konusunu teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.

Sözü geçen iddialara yol açan meselelerle ilgili herhangi bir yetki veya sorumluluğu olmadığı gibi, devam eden soruşturmanın da şahısna taalluk edebilecek hiçbir yönü bulunmadığını ifade eden Akgün, "Kişilik haklarıma karşı gerçekleştirilen bu saldırının sorumlularıyla hukuk önünde hesaplaşacağımı, kamuoyuna saygıyla duyururum" dedi.

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