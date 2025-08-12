Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

İki bini aşkın şirketimiz Gürcistan'da faaliyet gösteriyor. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi halklarımızın refahına katkı sunacak şekilde ilerletmeye devam edeceğiz.

Gürcistan Orta Kordidor'un önemli bir ülkesi. Orta Koridor'un bel kemiğini teşkil eden Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, bu hattın tam kapasite çalışmaya başlaması hepimiz için ehemmiyet arz etmektedir

3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturduk. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerliyoruz

Gürcistan aynı zamanda 14 Kasım 1944'teki sürgünle tarihi topraklarından koparılan Ahıska Türkleri'nin de ana vatanıdır.

Bizim için büyük ehemmiyet arz eden Ahıska Türkleri'nin ana vatanlarına güvenli ve onurlu dönüş sürecine dair beklentilerimizi Sayın Kavelaşvili'ye ilettim. Bu sürecin sağlıklı bir surette ilerlemesi için Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

Ülkemizin 17 yıldır kesintisiz olarak Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı olması, ticari ilişkilerimizin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunun açık ispatıdır.

Türkiye ve Gürcistan olarak bölgemizde ve ötesinde işbirliği, sulh ve kalkınma için omuz omuza hareket etmeye devam edeceğiz

Azerbaycan ve Gürcistan'la tesis ettiğimiz üçlü formattaki mekanizmalar vasıtasıyla bölgesel barış ve işbirliğine katkı sunuyoruz.