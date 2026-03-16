Bakü'de kritik temaslar: COP31 hazırlıkları hızlandı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Ağırbaş, 12-14 Mart'ta, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen forumda, Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Konferansı'nın 31'inci Oturumu (COP31) sürecine yönelik temaslar yaptı.

Ağırbaş, iklim diplomasisi ve sıfır atık vizyonunu geniş katılımlı toplantılarda masaya yatırdı.

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, BM Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışman Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu ve himayeleriyle çalışmalarını yürüten vakıf ile COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu Ofisi, forum kapsamında, Türkiye'nin COP31 yolculuğunda uluslararası işbirliklerinin ele alındığı çok sayıda görüşme gerçekleştirdi.

Temaslarda iklim diplomasisi ve sıfır atık yaklaşımı da geniş bir perspektifle ele alındı.

- BAKÜ'DEKİ TEMASLAR

Forumda ilk olarak, BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach'la bir araya gelen Ağırbaş, COP31 yolculuklarında uluslararası işbirliğini ve kapsayıcı çözümleri öncelikleri kılmaya devam ettiklerini belirtti.

COP29 Başkanı Muhtar Babayev ve COP29 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Nigar Arpadarai görüşen Ağırbaş, önceki COP süreçlerindeki tecrübeleri dinleme fırsatı bulduğunu, Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak, bu değerli kazanımlarla COP31'i çok daha katılımcı ve kapsayıcı bir vizyonla inşa edeceklerini vurguladı.

Ağırbaş, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) Başkanı Belma Sekmen ile Afrika Kültür Evi Başkanı Zeliha Sağlam'la Haydar Aliyev Vakfı Başkanı Anar Alakbarov'u ziyaret etti.

Burada konuşan Ağırbaş, "Haydar Aliyev Vakfıyla Sıfır Atık Forumu ve COP31 hazırlıkları dahil olmak üzere geniş bir yelpazede stratejik işbirliği yapma konusunda mutabık kaldık. Bu güçlü birliktelikle ortak evimiz dünyayı el birliğiyle korumak ve geleceğe güzel bir miras bırakmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu kapsamında Azerbaycan ve Türkiye'den sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Ağırbaş, bölgedeki iklim önceliklerini bir araya getirmeyi, Sıfır Atık girişimlerini yaygınlaştırmayı ve Azerbaycan-Türkiye sivil toplum kuruluşları arasında sürdürülebilir bir köprü kurma hedeflerini ele aldıklarını aktardı.

Bakü'deki temasları kapsamında Azerbaycan Diplomatik Akademisi Üniversitesi öğrencileriyle "İklimin Geleceği" üzerine söyleşi yapan Ağırbaş, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan'la bir araya geldi.

Ağırbaş, Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Üyesi Patricia Scotland'la görüşmesinde, Londra İklim Eylemi Haftası'nda oluşturacak farkındalık ve sivil toplum kuruluşlarının COP31 karar alma süreçlerine aktif entegrasyonunu sağlamak adına fikir alışverişinde bulundu.

Azerbaycan Devlet Şehir Planlama ve Mimarlık Komitesi Başkanı Anar Guliyev'le toplantı yaptı.

Ağırbaş, burada, Bakü'de düzenlenecek olan Dünya Kentleşme Forumu (WUF) hazırlıklarını ele aldı ve sürdürülebilir kentleşme hedefleri doğrultusunda 'Sıfır Atık' vizyonunu yaygınlaştırmak için atılabilecek ortak adımları değerlendirdi.

Ağırbaş, NAM Gençlik Teşkilatı (NAMYO) temsilcileri bir araya geldiği toplantıda "Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu" misyonu doğrultusunda, dünyanın geleceğinin gençlerin vizyoner yaklaşımlarıyla şekilleneceğini anlattı.

COP31 sürecinde, gençlerin stratejik karar alma mekanizmalarına entegrasyonunu ve sunacakları özgün çözüm önerileri ele alındı.

Ağırbaş, 13. Küresel Bakü Forumu kapsamında Nizami Ganjavi Uluslararası Merkezi (NGIC) Danışma Kuruluyla da bir araya geldi.

- COP31 YOLUNDA YERELDEN ULUSALA TEMASLAR GENİŞLİYOR

Antalya'da, 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31 sürecine ilişkin temaslarını ve çalışmalarını yoğunlaştıran vakıf, ulusal bazda projelerini ve yerel paydaşlarla işbirliklerini geliştirdi.

Vakıf, zirveye ilişkin geniş katılım yolunda uluslararası görüşmelerini de sürdürüyor.

COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu Ofisince gerçekleştirilen görüşmeler ile Emine Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin küresel bir markası haline gelen Sıfır Atık vizyonu için yeni stratejik işbirlikleri geliştiriliyor.

Oturum öncesi sivil toplum ve gençler başta olmak üzere devlet dışı tüm aktörlerin fikirleri geniş bir perspektifle ele alınıyor.