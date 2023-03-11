Bakü'de Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

Bakü Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, yazarlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Büyükelçi Bağcı, Mehmet Akif Ersoy'un Türk halkının kurtuluş mücadelesinin sembol isimlerinden biri olduğunu söyledi.

Kurtuluş mücadelesi sahada devam ederken bir taraftan da bu mücadeleye ruh üflenmesi gerektiğini belirten Bağcı, "Mehmet Akif Ersoy, yetişme biçimiyle, aldığı ilimle, toplumun duygularını anlatma biçimiyle mücadeleyi ateşlemiş ve ruh üflemiştir." dedi.

Bağcı, "Bağımsızlık ve egemenlik sancağını yere düşürmeme anlayışının en önemli dilini ve duygularını Mehmet Akif Ersoy'un sözlerinde görüyoruz. İmanla, zulme ve emperyalizme karşı koyuşun adıdır Mehmet Akif Ersoy'un yazdıkları." ifadelerini kullandı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç, İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin üzerinde anlaştığı, bu milleti millet yapan değerlerin ne olduğu konusunda çerçeveyi çizen milli mutabakat metni olduğunu söyledi.

Karakılıç, "İstiklal Marşı, büyük milletimizin gelmiş geçmiş bütün zamanların, ebediyete kadar da devam edecek olan diğer bütün zamanlarını kuşatacak genişlikte, bir istiklal ve bağımsızlık beyannamesi ve sembolüdür." dedi.

Etkinlikte, Bakü Devlet Üniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Aydan Handan, Yabancı Diller Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Elçin İbrahim ve Pedagoji Üniversitesi Türk Odası Müdürü Elman Guliyev, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Harbi'ndeki faaliyetleri ve İstiklal Marşı'nın tarihine ilişkin sunumlar da yaptı.