İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2023 Cumartesi / 19 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,973
  • EURO
    20,1921
  • ALTIN
    1140.37
  • BIST100
    5384.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakü'de Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi
Güncel

Bakü'de Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

Azerbaycan'da, Mehmet Akif Ersoy'un doğumunun 150. yılı ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yılı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

AA11 Mart 2023 Cumartesi 18:08 - Güncelleme:
Bakü'de Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi
ABONE OL

Bakü Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, yazarlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Büyükelçi Bağcı, Mehmet Akif Ersoy'un Türk halkının kurtuluş mücadelesinin sembol isimlerinden biri olduğunu söyledi.

Kurtuluş mücadelesi sahada devam ederken bir taraftan da bu mücadeleye ruh üflenmesi gerektiğini belirten Bağcı, "Mehmet Akif Ersoy, yetişme biçimiyle, aldığı ilimle, toplumun duygularını anlatma biçimiyle mücadeleyi ateşlemiş ve ruh üflemiştir." dedi.

Bağcı, "Bağımsızlık ve egemenlik sancağını yere düşürmeme anlayışının en önemli dilini ve duygularını Mehmet Akif Ersoy'un sözlerinde görüyoruz. İmanla, zulme ve emperyalizme karşı koyuşun adıdır Mehmet Akif Ersoy'un yazdıkları." ifadelerini kullandı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç, İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin üzerinde anlaştığı, bu milleti millet yapan değerlerin ne olduğu konusunda çerçeveyi çizen milli mutabakat metni olduğunu söyledi.

Karakılıç, "İstiklal Marşı, büyük milletimizin gelmiş geçmiş bütün zamanların, ebediyete kadar da devam edecek olan diğer bütün zamanlarını kuşatacak genişlikte, bir istiklal ve bağımsızlık beyannamesi ve sembolüdür." dedi.

Etkinlikte, Bakü Devlet Üniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Aydan Handan, Yabancı Diller Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Elçin İbrahim ve Pedagoji Üniversitesi Türk Odası Müdürü Elman Guliyev, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Harbi'ndeki faaliyetleri ve İstiklal Marşı'nın tarihine ilişkin sunumlar da yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.