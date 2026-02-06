İSTANBUL 15°C / 11°C
Bakü'den Moskova'ya diplomatik nota: Açıklamalar kabul edilemez

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Duması milletvekili Konstantin Zatulin'in Azerbaycan'ı hedef alan açıklamaları nedeniyle Rusya Federasyonu'na diplomatik nota verildiğini açıkladı.

AA6 Şubat 2026 Cuma 22:49 - Güncelleme:
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov'un Bakanlığa çağrıldığı ve kendisine Rus milletvekili Zatulin'in açıklamaları nedeniyle nota verildiği bildirildi.

Açıklamada, Zatulin'in Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü aleyhine açıklamalar yapmasının ve ayrılıkçılığı destekleyen tutumunun kabul edilemez olduğu belirtilerek, bu tutumun kesin bir dille kınandığının Büyükelçi Yevdokimov'a iletildiği kaydedildi.

Görüşmede, bölgedeki barış ve istikrara, ayrıca Azerbaycan-Rusya ilişkilerine zarar vermeye çalışan Zatulin gibi kişilerin yıkıcı faaliyetlerine son verilmesi için Rusya'dan gerekli tedbirlerin alınmasının istendiği ifade edildi.

Azerbaycan karşıtı görüşleriyle bilinen Zatulin, Karabağ'daki sözde Ermeni yönetiminin eski siyasi ve askeri yöneticilerinin müebbet hapis cezasına çarptırılmasını eleştirmişti.

