Bakü'den Tahran'a ikinci yardım eli: Aliyev talimat verdi, tırlar sınırı geçti

Azerbaycan'dan İran'a ikinci kez insani yardım sevkiyatı yapıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 8 Mart'ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşme kapsamında verdiği talimatlar doğrultusunda 82 tonluk insani yardım malzemesi taşıyan 5 tır İran'a sevk edildi. Azerbaycan Devlet Haber Ajansı Azertag, gönderilen yardım tırlarının 76 ton gıda, 4 ton ilaç ve 2 ton tıbbi malzeme taşıdığını bildirdi. Tırlara ayrıca Nevruz Bayramı dolayısıyla hediyeler de yüklendiği aktarıldı.

25 TONLUK YARDIM GÖNDERİLMİŞTİ

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı (FHN) tarafından 10 Mart'ta yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda İran'a "10 ton un, 6 ton pirinç, 2.4 ton şeker, 4 tondan fazla içme suyu, 600 kilograma yakın çay ile yaklaşık 2 ton ilaç ve tıbbi malzeme" sevk edildiği bildirilmişti.