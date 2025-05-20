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  • Bakan Memişoğlu'ndan diplomasi trafiği! Cenevre'de önemli temaslarda bulundu
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Bakan Memişoğlu'ndan diplomasi trafiği! Cenevre'de önemli temaslarda bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 78. Dünya Sağlık Asamblesi (DSA) kapsamında Cenevre'de Somali, Pakistan, İran, Irak ve Bahamalar sağlık bakanlarıyla bir araya gelerek sağlık alanındaki işbirliklerini değerlendirdi. Görüşmelerde küresel sağlık vizyonu ve ortak projeler ele alındı.

AA20 Mayıs 2025 Salı 22:41 - Güncelleme:
Bakan Memişoğlu'ndan diplomasi trafiği! Cenevre'de önemli temaslarda bulundu
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Memişoğlu, Cenevre'deki temaslarına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, dost ve kardeş Somali'nin Sağlık Bakanı Ali Haji Adam Abubakar ve beraberindeki heyetle görüşme fırsatı bulduklarını belirten Memişoğlu, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin sağlık alanındaki işbirliklerimizi daha ileri seviyeye taşımasına dair istişarelerde bulunduk. Görüşmemizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

'SAĞLIK ALANINDA GÜÇLÜ İLİŞKİLER'

Memişoğlu, "78'inci DSA vesilesiyle bulunduğumuz Cenevre'de, dost ve kardeş Pakistan'ın Sağlık Bakanı Sayın Syed Mustafa Kamal ve beraberindeki heyetle görüştük. Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü ve güçlü tarihi ilişkiler bağlamında sağlık alanındaki işbirliklerimizi ele aldık. İkili görüşmelerimizin sağlık alanındaki işbirliklerimizi daha da pekiştireceğine yürekten inanıyorum." dedi.

İran Sağlık Bakanı Salih Zafergandhi ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Memişoğlu, "Ülkelerimizin sağlık alanındaki işbirliklerine, küresel sağlık hizmetlerine ve sağlıkta gelecek beklentilerine dair değerlendirmelerde bulunduk. Görüşmemizin olumlu gelişmelere vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Memişoğlu, "Bu yıl 78'incisi düzenlenen DSA vesilesiyle Iraklı mevkidaşım Sayın Salih El-Hasnevi ve beraberindeki heyetle bir araya geldik. Türkiye ile Irak arasındaki tarihi ilişkiler ve sağlık alanındaki işbirlikleri üzerine istişarelerde bulunduk. Görüşmemizin ikili ilişkilerimizin güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bahamalar Sağlık Bakanı Michael Darville ile de görüştüklerini ifade eden Memişoğlu, küresel sağlığın bugünü, gelecek beklentileri ve işbirliği alanlarına dair geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

  • sağlık bakanı
  • kemal memişoğlu

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