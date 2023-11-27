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Balat sahilde cinayet

Fatih Balat sahilde iki tekne sahibi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sona erdi. Silah vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer tekne sahibi ise gözaltına alındı.

IHA27 Kasım 2023 Pazartesi 12:39 - Güncelleme:
Balat sahilde cinayet
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Olay dün akşam saatlerinde Fatih Cibali Mahallesi Tramvay İstasyonu bitişiğinde bulunan Balat Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kıyıya demirleyen tekne sahiplerinden Osman K. ile Ali Rıza Aslan arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sıra içinde silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Osman K., birkaç el ateş ederek Ali Rıza Aslan'ı göğsünden yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar tekneye koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ali Rıza Aslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Osman K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

  • Balat sahil
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