Balayındaki ünlü oyuncu, korkunç şekilde hayatını kaybetti Belaruslu genç oyuncu Veronika Nikonova, balayı için gittiği Alaska’da hayatını kaybetti. Eşi Pyotr Markelov’la birlikte Into the Wild filminin sembolü olan 142 numaralı otobüsü görmeye giden Nikonova, dönüş yolunda eşinin bakışları arasında can verdi.