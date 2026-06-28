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Balçova Belediye Başkanı ve 2 şüpheli adliyede

İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve 2 şüpheli adliyeye sevk edildi, 20 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

AA28 Haziran 2026 Pazar 14:02 - Güncelleme:
Balçova Belediye Başkanı ve 2 şüpheli adliyede
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B. ve E.K'nin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan Seferihisar Adliyesine sevk edildi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

- SORUŞTURMA

Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasındaki Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve Ö.F.S. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

  • Seferihisar Belediyesi
  • soruşturma
  • operasyon

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